В Новороссийске беженцы могут проголосовать на референдумах в Доме культуры

Видео канала «Кубань 24»

Последний, пятый день референдума о присоединении к России территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области стартовал 27 сентября.

Условия для голосования созданы и для тех, кто был вынужден покинуть свою родину. На Кубани 20 избирательных участков принимают беженцев.

«Это моя родина. Я вернулся. Я хочу, чтобы все, кто там остался, так же, как и я, вернулись на родину», — говорят беженцы из ЛНР Олег и Ирина Горбатенко.

«Я против войны, я — за РФ. Это мой гражданский долг, раньше при СССР мы вместе были, и сейчас я стремлюсь вернуть то, что было раньше», — делится беженец из ЛНР Иван.

«Спасибо, что Россия берет нас к себе. Мы здесь смогли подняться, я вот работаю, у меня пенсия нормальная, все у нас хорошо, но у меня остался там зять, воюет, связи с ним нет с 7 июля, все друзья, кумовья — все там», — рассказывает беженка из ЛНР Людмила Коваль.

В целом явка превысила необходимые 50%. Так что референдум уже можно признать состоявшимся. А вот подсчет голосов начнут после закрытия участков. Хотя, судя по высказываниям голосующих, итог очевиден.

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