Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске без отопления остались более 40 многоэтажек, две школы и детсад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-bez-otopleniya-ostalis-bolee-40-mnogoetazhek-dve-shkoly-i-detsad
В Новороссийске без отопления остались более 40 многоэтажек, две школы и детсад
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным АТЭК, 12 января в котельной на улице Куникова, 92б отключили электроэнергию.

В связи с отсутствием электроэнергии приостановлено теплоснабжение многоэтажных домов на улицах Куникова, Волгоградской, Золотаревского, Малоземельской и Мысхакском шоссе от котельной 9-го микрорайона.

Всего без отопления остались 42 многоэтажки, детский сад № 66, школа № 12 и спортивная школа «Надежда», сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в МЦУ Краснодара объяснили, придется ли платить за дни без отопления в январе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях