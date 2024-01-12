В Новороссийске без отопления остались более 40 многоэтажек, две школы и детсад

По данным АТЭК, 12 января в котельной на улице Куникова, 92б отключили электроэнергию.

В связи с отсутствием электроэнергии приостановлено теплоснабжение многоэтажных домов на улицах Куникова, Волгоградской, Золотаревского, Малоземельской и Мысхакском шоссе от котельной 9-го микрорайона.

Всего без отопления остались 42 многоэтажки, детский сад № 66, школа № 12 и спортивная школа «Надежда», сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в МЦУ Краснодара объяснили, придется ли платить за дни без отопления в январе.