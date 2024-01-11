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В МЦУ Краснодара объяснили, придется ли платить за дни без отопления в январе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-obyasnili-pridetsya-li-platit-za-dni-bez-otopleniya-v-yanvare
В МЦУ Краснодара объяснили, придется ли платить за дни без отопления в январе
Фото из соцсетей

Жители многоэтажек в северной части краевого центра столкнулись с многодневным отключением отопления в квартирах из-за аварии на котельной.

В МЦУ Краснодара пояснили, что собственникам, в домах которых установлены приборы учета, придут квитанции на оплату только за те дни, в которые по факту подавалось тепло. Те же собственники, в чьих домах нет приборов учета, должны будут заплатить за полный месяц.

«Количество месяцев отопительного периода, принятое при расчёте норматива, составляет 7 месяцев — с 1 октября по 30 апреля включительно. Приказ о начале отопительного периода 2023–2024 годов можно посмотреть на сайте», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

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