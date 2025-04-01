В Новороссийске автостоянку «Квадрат» у «Малой земли» закрыли до 2 мая

Новороссийский «Квадрат» — неофициальное название стоянки рядом с пляжем «Суджукская коса» — перекрыли более чем на месяц в связи с проведением репетиций парада ко Дню Победы.

Сейчас въезд на эту территорию рядом с «Малой землей» ограничили в связи с репетициями парада. Пробные показательные выступления на «Квадрате» проводятся каждый год в преддверии 9 Мая.

«В связи с проведением тренировок с парадным расчетом воинских частей Новороссийского гарнизона, участвующим в Параде Победы, с 31 марта по 2 мая въезд на «Квадрат» в районе «Малой земли» на проспекте Ленина будет закрыт. Приносим свои извинения», — сообщили в пресс-службе администрации Южного внутригородского района города-героя.

По словам местных жителей, днем пространство «Квадрата» часто используется по назначению, а вечером здесь развлекаются дрифтеры на своих автомобилях.

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