В Краснодаре 28 марта более чем на месяц ограничат движение на улице Московской

Схему движения транспорта на участке улицы Московской временно изменят из-за работ по замене коллектора.

Специалисты «Водоканала» уже начали укладку 50-метрового трубопровода водоотведения диаметром 1 тыс. мм.

В связи с работами 28 марта движение перекроют по нечетной стороне улицы Московской от дома № 69 до Зиповской. На участке по четной стороне — от дома № 58 до Зиповской организуют двустороннее движение.

Ограничения продлятся до 22:00 7 мая. На месте проведения ремонтных работ установят предупреждающие знаки и ограждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт коллектора на улице Московской в Краснодаре планируют завершить в мае. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. Мэр краевой столицы рассказал, что два из пяти этапов работ уже выполнены. Всего ремонту подлежат 1,5 км коллектора. Завершатся работы около дома № 84 по Московской.

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