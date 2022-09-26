В Новороссийске автомобилисту порезали шины и закрасили букву Z на машине

Фото ngnovoros.ru

Житель города-героя припарковал свой автомобиль Opel во дворе многоквартирного дома по адресу: проспект Ленина, 21, а на утро обнаружил повреждения на нем.

По словам мужчины, кто-то порезал шины на его иномарке и закрасил букву Z, которая была нанесена в левом верхнем углу на заднем стекле. Он предположил, что злоумышленнику не понравилась наклеенная буква Z и обратился с заявлением в полицию.

«Материал по данному факту зарегистрирован. В настоящий момент проводится проверка. Устанавливается лицо, причастное к данному правонарушению», — приводит комментарий полиции издание «Наша Газета Новороссийск».

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