В Краснодаре неизвестный злоумышленник изуродовал чужой автомобиль с наклейкой Z

В Краснодаре неизвестный злоумышленник изуродовал чужой автомобиль с наклейкой Z

Инцидент произошел 11 сентября на улице Ипподромной. Неизвестный мужчина расцарапал наклейку с буквой Z и две двери автомобиля.

Около 8:00 11 сентября Денис припарковал свой автомобиль на улице Ипподромной. Пересел в грузовой транспорт и уехал по делам. Вернувшись, он обнаружил, что на заднем стекле его машины куча царапин. Была изуродована буква Z, наклеенная Денисом в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине.

Потерпевший зашел на пост охраны и попросил показать ему записи камер видеонаблюдения. Судя по ролику, неизвестный целенаправленно шел к чужому автомобилю. Достал что-то острое и расцарапал наклейку. Но пострадала не только она. Было испорчено заднее стекло и двери машины.

В тот же день мужчина поехал в полицию и написал заявление. Нарушителя ищут правоохранители. Проводится проверка.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции на основании поступившего заявления местного жителя проводится проверка по факту повреждения автомобиля на улице Ипподромной. Устанавливается личность гражданина, причастного к совершению данных противоправных действий, в том числе оценивается нанесенный материальный ущерб. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — прокомментировал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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