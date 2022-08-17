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В Новороссийске арестовали полицейского, вымогавшего взятку у фигуранта дела о наркотиках

Происшествия
17.08.2022 19:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-arestovali-politsejskogo-vymogavshego-vzyatku-u-figuranta-dela-o-narkotikah
В Новороссийске арестовали полицейского, вымогавшего взятку у фигуранта дела о наркотиках
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Ленинский районный суд 17 августа поместил под стражу сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.

По данным суда, старший дознаватель ЛОП на станции Новороссийск Новороссийского ЛО МВД России на транспорте вместе с коллегами, которых задержали ранее, пытался получить 50 тыс. рублей взятки от местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. За взятку полицейские обещали поспособствовать избрать в отношении злоумышленника меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовно дело о получении взятки. Суд учел тот факт, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыть доказательства по делу и поместил его под стражу 8 октября включительно.

Читайте также: в Краснодарском крае бывшего полицейского будут судить за получение взяток на посту ДПС.

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