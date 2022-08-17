В Новороссийске арестовали полицейского, вымогавшего взятку у фигуранта дела о наркотиках
Ленинский районный суд 17 августа поместил под стражу сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.
По данным суда, старший дознаватель ЛОП на станции Новороссийск Новороссийского ЛО МВД России на транспорте вместе с коллегами, которых задержали ранее, пытался получить 50 тыс. рублей взятки от местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. За взятку полицейские обещали поспособствовать избрать в отношении злоумышленника меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Возбудили уголовно дело о получении взятки. Суд учел тот факт, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыть доказательства по делу и поместил его под стражу 8 октября включительно.
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