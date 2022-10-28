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В Новороссийске аферисты предлагают сняться в фильме, который вышел в 2019 году

Происшествия
28.10.2022 21:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-aferisty-predlagayut-snyatsya-v-filme-kotoryj-vyshel-v-2019-godu
В Новороссийске аферисты предлагают сняться в фильме, который вышел в 2019 году
Фото unsplash.com

Заманчивые предложения съемок с щедрой оплатой за смену для актеров массовки появились в городских пабликах Новороссийска. Однако фильм, в котором предлагают сняться, вышел на экраны три года назад.

Авторы объявлений ищут актеров в возрасте от 16 до 55 лет для массовых сцен в фильме «Притяжение 2». За смену они обещают 3 тыс. 750 рублей.

«Время работы: с 28 октября по 16 ноября. С 13:00 до 20:00. Имеется возможность работать выборочные дни, то есть по заранее составленному вами удобному графику. Основные критерии: без тату на лице, волосы естественного окраса (розовые и т.д. не подойдут). Просьба одеваться по погоде. На съемочной площадке вы будете переодеваться (если это понадобится) в заранее подготовленные костюмы. Также будут работать гримеры, у девушек свой макияж приветствуется», — говорится в объявлении.

Мошенническая схема состоит в том, что заинтересовавшихся граждан просят отправить резюме на почту, а для получения электронного пропуска на площадку просят перевести 500 рублей. Получив деньги, «ассистент режиссера» перестает выходить на связь и отправляет артиста в «черный список», пишет «Наша газета. Новороссийск».

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