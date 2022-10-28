В Краснодаре направили в суд дело о мошенничестве со смартфонами Apple на 60 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В октябре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют мошенничестве с продажей электронной техники и мобильных телефонов.

По версии следствия, в 2019 году мужчина вводил в заблуждение клиентов. Он говорил им, что собирается закупить технику и мобильные телефоны Apple по заниженной рыночной цене и предлагал присоединиться к закупке. Мужчина собрал деньги с клиентов, но технику так и не поставил. Ущерб пяти пострадавшим составил более 60 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Вину мужчина не признал, ущерб не возместил, сейчас он под стражей. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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