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В Новороссийске 9 тыс. человек остались без воды из-за ремонта сетей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-9-tys-chelovek-ostalis-bez-vody-iz-za-remonta-setej
В Новороссийске 9 тыс. человек остались без воды из-за ремонта сетей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водоснабжение в городе-герое отключили 5 января с 9:00 из-за проведения работ по замене запорной арматуры.

Сейчас воды нет на улицах: Видова, Анапское шоссе, Луначарского, переулке Днепровском и районе «Царское село» в селе Цемдолина, а также в школах № 9 и 40 и детских садах № 1, 3, 44, 47 и 60. Всего без водоснабжения временно остались около 9 тыс. человек.

Жителям домов, попавших в зоны отключения, организуют подвоз воды автоцистернами, сообщает МУП «Водоканал» Новороссийска.

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