В Новороссийске 9 тыс. человек остались без воды из-за ремонта сетей
Происшествия
05.01.2023 12:08
Водоснабжение в городе-герое отключили 5 января с 9:00 из-за проведения работ по замене запорной арматуры.
Сейчас воды нет на улицах: Видова, Анапское шоссе, Луначарского, переулке Днепровском и районе «Царское село» в селе Цемдолина, а также в школах № 9 и 40 и детских садах № 1, 3, 44, 47 и 60. Всего без водоснабжения временно остались около 9 тыс. человек.
Жителям домов, попавших в зоны отключения, организуют подвоз воды автоцистернами, сообщает МУП «Водоканал» Новороссийска.
Читайте также: в новогодние праздники в Краснодаре не будет плановых отключений света, газа и воды.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России