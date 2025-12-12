В Новороссийске 750 человек остались без воды из-за аварии на сетях

Отключение водоснабжения на проспекте Ленина произошло 12 декабря в 11:50.

Без воды остаются жители домов по адресам: проспект Ленина 99, 101, 103, 105, 107 и 109. Там живут 750 человек.

Причиной отключения стали ремонтные работы по устранению утечки на проспекте Ленина, 101. Завершить работы планируют до 17:00.

На время ремонта организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончании работ водоснабжение восстановят в полном объеме, ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска.

