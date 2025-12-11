В ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 декабря отключат свет и воду

В пятницу в разных частях краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с плановыми работами на сетях с 9:00 до 17:00 свет отключат в переулке Есенина, 94, 98. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.

Также в период с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

Аэродромная, 88, 168, 138, 132;

Морская, 54/2;

Магистральная, 13;

70 Лет Октября, 22;

проезд Аэропортовский, 57/1;

Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;

проезд Майский, 6.

С 9:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:

2 Заречная, 134, 104;

Бородинская, 2, 4, 10, 42;

Монтажная, 5;

1 Заречная, 45;

Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;

Большевистская, 377;

Ярославская, 128, 130;

Лесопосадочная, 281;

Ярославского, 130, 128;

Садовая, 39;

Дзержинского, 98;

1 Мая, 73;

Волгоградская, 125;

Ким, 54, 56/1.

Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» — 255-45-66.

Отключение водоснабжения ожидается с 9:00 до 15:30 на улице Ярославской, 128.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по номерам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

