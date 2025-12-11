В ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 декабря отключат свет и воду
В пятницу в разных частях краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.
В связи с плановыми работами на сетях с 9:00 до 17:00 свет отключат в переулке Есенина, 94, 98. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.
Также в период с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- Аэродромная, 88, 168, 138, 132;
- Морская, 54/2;
- Магистральная, 13;
- 70 Лет Октября, 22;
- проезд Аэропортовский, 57/1;
- Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;
- проезд Майский, 6.
С 9:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:
- 2 Заречная, 134, 104;
- Бородинская, 2, 4, 10, 42;
- Монтажная, 5;
- 1 Заречная, 45;
- Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;
- Большевистская, 377;
- Ярославская, 128, 130;
- Лесопосадочная, 281;
- Ярославского, 130, 128;
- Садовая, 39;
- Дзержинского, 98;
- 1 Мая, 73;
- Волгоградская, 125;
- Ким, 54, 56/1.
Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» — 255-45-66.
Отключение водоснабжения ожидается с 9:00 до 15:30 на улице Ярославской, 128.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по номерам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
