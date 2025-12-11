Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 декабря отключат свет и воду

Общество
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В пятницу в разных частях краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с плановыми работами на сетях с 9:00 до 17:00 свет отключат в переулке Есенина, 94, 98. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.

Также в период с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • Аэродромная, 88, 168, 138, 132;
  • Морская, 54/2;
  • Магистральная, 13;
  • 70 Лет Октября, 22;
  • проезд Аэропортовский, 57/1;
  • Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;
  • проезд Майский, 6.

С 9:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:

  • 2 Заречная, 134, 104;
  • Бородинская, 2, 4, 10, 42;
  • Монтажная, 5;
  • 1 Заречная, 45;
  • Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;
  • Большевистская, 377;
  • Ярославская, 128, 130;
  • Лесопосадочная, 281;
  • Ярославского, 130, 128;
  • Садовая, 39;
  • Дзержинского, 98;
  • 1 Мая, 73;
  • Волгоградская, 125;
  • Ким, 54, 56/1.

Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» — 255-45-66.

Отключение водоснабжения ожидается с 9:00 до 15:30 на улице Ярославской, 128.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по номерам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: без воды из-за коммунальной аварии остались 3,5 тыс. жителей Новороссийска.

