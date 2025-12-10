Без воды из-за коммунальной аварии остались 3,5 тыс. жителей Новороссийска

Аварийное отключение водоснабжения в разных районах города-героя произошло 10 декабря около 14:40.

Ограничения коснулись зон водоснабжения № 20, 30 и 33. Без воды остались улицы Алексеева, Героев Десантников, Глухова, проезд Дзержинского, Карамзина, Куникова, Рыжова, проезд Ленина, Снайпера Рубахо, Черняховского, Чехова и другие. Уточнить адреса, где сейчас действуют ограничения, можно по ссылке.

Причиной аварии стал выход из строя запорной арматуры на НСВ на улице Куникова, 92. Всего без воды временно остались 3,5 тыс. человек. На месте работает аварийная бригада. Предположительно, работы продлятся до 17:00.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам. Их можно оставить по телефонам: 8-8617-30-98-60, 8-8617-30-98-61.

Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, по окончании работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Читайте также: Кондратьев поручил разобраться с длительным отключением воды в Курганинске.

Подпишись, здесь всегда интересно.