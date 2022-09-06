В Новороссийске 7 сентября отключат воду на проспекте Ленина и в Алексино

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ограничение водоснабжения в городе-герое связано с проведением работ по врезке в существующий водовод.

Воду отключат 7 сентября с 9:00 до 17:00 в часть зоны № 3: на проспекте Ленина в домах №: 31, 33, 35, 46, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 87 и 91А, а также в районе Алексино.

Во время выполнения работ на водоводе для жителей, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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