Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске 7 сентября отключат воду на проспекте Ленина и в Алексино

Общество
06.09.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-7-sentyabrya-otklyuchat-vodu-na-prospekte-lenina-i-v-aleksino
В Новороссийске 7 сентября отключат воду на проспекте Ленина и в Алексино
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ограничение водоснабжения в городе-герое связано с проведением работ по врезке в существующий водовод.

Воду отключат 7 сентября с 9:00 до 17:00 в часть зоны № 3: на проспекте Ленина в домах №: 31, 33, 35, 46, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 87 и 91А, а также в районе Алексино.

Во время выполнения работ на водоводе для жителей, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

Читайте также: в Новороссийске 2 сентября жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях