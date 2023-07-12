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В Новороссийске 7-летний ребенок утонул в море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-7-letnij-rebenok-utonul-v-more
Видео t.me/novosti_novoross

Трагедия произошла 12 июля около 14:00 на одном из городских пляжей.

Очевидцы достали 7-летнего мальчика из воды у пирсов. Медики в течение 30 минут попытались реанимировать утонувшего ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось. Информацию о смерти ребенка в Новороссийске подтвердили в правоохранительных органах.

«Ребенок умер. На месте находятся наряды ППС и бригада скорой помощи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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