В Новороссийске 7 декабря состоятся общественные слушания по дизайн-коду города

Постановление о проведении публичных слушаний опубликовали на сайте администрации Новороссийска.

К документу прилагается проект дизайн-кода города в шести частях. В них указываются требования к внешнему виду и размещению объектов и элементов благоустройства. В том числе речь идет об информационных и рекламных конструкциях, нестационарных торговых объектах, озеленении, освещении, фасадах и ограждениях.

По проекту улицы Новороссийска делятся на три категории: исторические, гостевые и типовые. Для каждой из них разработали отдельные правила. Кроме того, в рамках дизайн-кода подготовили предложения по цветовому решению фасадов зданий. Предполагается, что это позволит создать единую картину и исключить визуальный шум. Также на улицах планируют разместить информационные стелы, указывающие направление к достопримечательностям и социальным объектам. Для вывесок, наружной рекламы, остановок и указателей разработали единый стиль.

Общественные слушания пройдут 7 декабря в 16:00 на улице Бирюзова, 6 в кабинете № 4.

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