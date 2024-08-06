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В Новороссийске 6 августа снова отключат воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-6-avgusta-snova-otklyuchat-vodu
В Новороссийске 6 августа снова отключат воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Рано утром 6 августа часть электронасосов на скважинах «Троицкого группового водопровода» отключились из-за провала напряжения.

В результате аварию подачу воды абонентам ТГВ снизили на 25%. Сейчас специалисты устраняют последствия энергоаварии.

В связи с отключением скважин в Новороссийске 6 августа воду будут подавать по графику: с 18:00 до 20:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

Читайте также: Апшеронский район остался без воды из-за масштабной аварии. Водоснабжение временно ограничили 6 августа с 8:30 в Апшеронске, Хадыженске, Нефтегорске, селе Черниговском и станице Кабардинской.

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