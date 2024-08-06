Апшеронский район остался без воды из-за масштабной аварии

Водоснабжение временно ограничили 6 августа с 8:30 в Апшеронске, Хадыженске, Нефтегорске, селе Черниговском и станице Кабардинской.

По данным АО «Водоканал Апшеронского района», ограничение в подаче воды ввели из-за проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе.

О времени устранения аварии сообщат дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района в Telegram.

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