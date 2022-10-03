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В Новороссийске 57-летнюю женщину зажало в машине после столкновения двух иномарок

Происшествия
03.10.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-57-letnyuyu-zhenshhinu-zazhalo-v-mashine-posle-stolknoveniya-dvuh-inomarok
В Новороссийске 57-летнюю женщину зажало в машине после столкновения двух иномарок
Фото t.me/alekseioderov

ДТП, в котором пострадала женщина, произошло 3 октября около 7:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Hyundai двигался по дороге со стороны Новороссийска в сторону поселка Гайдук. На перекрестке улиц Промышленной и Ленина он, совершая разворот на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, за рулем которого находился 46-летний водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получила 57-летняя пассажирка Hyundai. Женщину зажало в поврежденном автомобиле.

Фото t.me/alekseioderov

«При помощи гидравлического инструмента спасатели срезали дверь и вытащили из салона автомобиля пострадавшую. А затем передали медикам. Будьте аккуратнее за рулем!», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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