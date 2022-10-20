В Новороссийске 5 тыс. человек остались без воды из-за повреждения трубы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение водоснабжения в городе-герое произошло днем 20 октября. Сотрудники «Новороссийской строительной компании» во время работ пробурили трубу на пересечении улиц Ахеджака и Пионерской.

В результате воду отключили в на проспекте Дзержинского, улица Ахеджака и Южной. Водоснабжения также нет в домах на улицах Пионерской, 43 и 45, Бориса Пупко, 8 и 10 и Григорьева, 12. Всего без воды временно остались около 5 тыс. человек.

На время проведения ремонтных работ воду жителям, попавшим в зону отключения, будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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