В Новороссийске 5 тыс. человек остались без воды из-за повреждения трубы
Происшествия
20.10.2022 14:57
Аварийное отключение водоснабжения в городе-герое произошло днем 20 октября. Сотрудники «Новороссийской строительной компании» во время работ пробурили трубу на пересечении улиц Ахеджака и Пионерской.
В результате воду отключили в на проспекте Дзержинского, улица Ахеджака и Южной. Водоснабжения также нет в домах на улицах Пионерской, 43 и 45, Бориса Пупко, 8 и 10 и Григорьева, 12. Всего без воды временно остались около 5 тыс. человек.
На время проведения ремонтных работ воду жителям, попавшим в зону отключения, будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
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