В Краснодаре две улицы в Западном округе остались без воды из-за прорыва трубы
Происшествия
11.10.2022 11:35
Об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе сообщили 11 октября в 11:21.
Причиной отключения стал прорыв подземного трубопровода холодного водоснабжения диаметром 160 мм на улице Рашпилевской, 180.
В настоящее время без воды находятся жители домов на улицах Гаврилова, 85, 87, 89, 91 и Рашпилевской, 176, 178, 178/1.
На месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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