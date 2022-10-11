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В Краснодаре две улицы в Западном округе остались без воды из-за прорыва трубы

Происшествия
11.10.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dve-ulitsy-v-zapadnom-okruge-ostalis-bez-vody-iz-za-proryva-truby
В Краснодаре две улицы в Западном округе остались без воды из-за прорыва трубы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе сообщили 11 октября в 11:21.

Причиной отключения стал прорыв подземного трубопровода холодного водоснабжения диаметром 160 мм на улице Рашпилевской, 180.

В настоящее время без воды находятся жители домов на улицах Гаврилова, 85, 87, 89, 91 и Рашпилевской, 176, 178, 178/1.

На месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: часть Геленджика 12 октября на сутки останется без воды.

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