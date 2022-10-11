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Часть Геленджика 12 октября на сутки останется без воды

Общество
11.10.2022 08:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-gelendzhika-12-oktyabrya-na-sutki-ostanetsya-bez-vody
Часть Геленджика 12 октября на сутки останется без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Плановое отключение водоснабжения связано с комплексом ремонтных работ на ТГВ и сетях города. Ряд улиц Геленджика останутся без воды с 9:00 12 октября до 9:00 13 октября.

Специалисты ГУП «Кубаньводокомплекс» и ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» планируют установку нового узла учета подаваемой воды в город по ветке ТГВ. Также заменят запорную арматуру в трубопроводах. Планируется замена трех несправных задвижек в регулировочных камерах «Марьина роща» и «Марьинская».

Сутки без воды проведут жители Тонкого мыса и центра Геленджика, в границах улиц Гоголя — Луначарского — Садовая. А также в Кабардинке, в селах Марьина Роща и Виноградное.

«Данные мероприятия невозможно осуществить без остановки водоснабжения по Троицкому групповому водопроводу. Поэтому отключение воды — необходимая мера», — сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик».

Читайте также: в Новороссийске с 11 по 13 октября воду будут подавать по графику.

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