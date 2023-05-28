В Новороссийске четырехлетний ребенок оказался в троллейбусе без сопровождения родителей

Очевидцы рассказали в соцсетях, что 28 мая в троллейбусе № 7 заметили мальчика, который ехал без сопровождения взрослых. На эту информацию отреагировали в полиции.

«От водителя троллейбуса поступило сообщение о том, что в общественном транспорте находится маленький ребенок без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении УМВД Новороссийска.

Сотрудник полиции по делам несовершеннолетних выехала на место и встретила мальчика в депо. Правоохранители установили личность 4-летнего ребенка и его мамы.

Малыша вернули в семью. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью мальчика провели профилактическую работу.

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