Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске четырехлетний ребенок оказался в троллейбусе без сопровождения родителей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-4-letnij-rebenok-okazalsya-v-trollejbuse-bez-soprovozhdeniya-roditelej
В Новороссийске четырехлетний ребенок оказался в троллейбусе без сопровождения родителей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очевидцы рассказали в соцсетях, что 28 мая в троллейбусе № 7 заметили мальчика, который ехал без сопровождения взрослых. На эту информацию отреагировали в полиции.

«От водителя троллейбуса поступило сообщение о том, что в общественном транспорте находится маленький ребенок без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении УМВД Новороссийска.

Сотрудник полиции по делам несовершеннолетних выехала на место и встретила мальчика в депо. Правоохранители установили личность 4-летнего ребенка и его мамы.

Малыша вернули в семью. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью мальчика провели профилактическую работу.

Читайте также: ребенок провалился в открытый люк в Динском районе. Несчастный случай произошел вечером 22 мая в станице Новотитаровской.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях