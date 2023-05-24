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Ребенок провалился в открытый люк в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-provalilsya-v-otkrytyj-lyuk-v-dinskom-rajone
Ребенок провалился в открытый люк в Динском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел вечером 22 мая в станице Новотитаровской.

По данным прокуратуры, вечером ребенок упал в открытый люк. Рядом оказались прохожие, которые оперативно оказали пострадавшему помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Прокуратура Динского района организовала проверка по факту произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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