Ребенок провалился в открытый люк в Динском районе

Несчастный случай произошел вечером 22 мая в станице Новотитаровской.

По данным прокуратуры, вечером ребенок упал в открытый люк. Рядом оказались прохожие, которые оперативно оказали пострадавшему помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Прокуратура Динского района организовала проверка по факту произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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