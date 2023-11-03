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В Новороссийске 4 и 5 ноября три муниципальные парковки будут бесплатными

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-4-i-5-noyabrya-tri-munitsipalnye-parkovki-budut-besplatnymi
В Новороссийске 4 и 5 ноября три муниципальные парковки будут бесплатными
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Речь одет о муниципальных парковках на улицах Новороссийской Республики, Карла Маркса и Губернского.

На период празднования Дня народного единства с полуночи 3 ноября до конца суток 5 ноября три городских платных парковочных пространства будут работать бесплатно.

Парковка на улице Новороссийской Республики находится между улицами Мира и Советов, на улице Карла Маркса — между Свободы и Рубина, на улице Губернского — от Свободы до Рубина, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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