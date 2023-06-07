В Новороссийске 33 выпускникам аннулируют результаты ЕГЭ по русскому языку из-за орфографических словарей

По данным краевого оперштаба, во время служебного расследования факт нарушения порядка проведения экзамена в пункте сдачи ЕГЭ в школе № 22 Новороссийска подтвердился.

Во время ЕГЭ по русскому языку в аудиториях на столах вместе с питьевой водой лежали орфографические словари. В этот день экзамен в пункте сдавали 157 человек. Специалисты посмотрели записи с камер видеонаблюдения из всех 11 аудиторий ППЭ. В шести из них отдельные участники экзамена — 33 человека пользовались орфографическими словарями.

По мнению специалистов, аннулировать результаты всех участников экзамена в пункте было бы несправедливо, а сохранить все результаты — невозможно с юридической точки зрения. Президиум ГЭК принял решение аннулировать результаты только 33 выпускников, которые пользовались словарями. Им дадут возможность пересдать экзамен не в сентябрьские сроки, а в резервный день — 22 июня. В вузах подтвердили, что выпускники, даже получив позже других аттестаты, на общих основаниях смогут подать документы в приемные комиссии.

Допустивших нарушение процедуры проведения экзамена работников пункта сдачи ЕГЭ привлекли к дисциплинарной ответственности. Также министерством инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении организаторов экзамена, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», речь идет только о выпускниках, кто 29 мая сдавал единый государственный экзамен по русскому языку в школе № 22 города-героя. Выяснилось, что во время проведения экзамена в нескольких аудиториях школы подростки пользовались орфографическими словарями, что запрещено на ЕГЭ по русскому языку. По этому факту специалисты провели расследование. Результаты экзамена от 29 мая могут аннулировать.