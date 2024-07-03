В Новороссийске 3-летний ребенок чуть не выпал из окна, пока его мать спала

В дежурную часть полиции Новороссийска поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов в окне второго этажа находится маленький ребенок.

По словам звонивших очевидцев, ребенок выбросил москитную сетку и мог упасть в любую минуту. Дожидаясь экстренных служб, очевидцы соорудили тент на случай падения ребенка.

На место прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Полицейские зашли в квартиру и обнаружили, что мать 3-летнего малыша спит. Ребенка сняли с подоконника и осмотрели, после этого направили в детскую больницу. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее со стороны соседей жалоб и сообщений о ненадлежащем уходе матери за ребенком не поступало. По данному факту сотрудники отдела по делам несовершеннолетних полиции Центрального района проводят проверку, сообщает УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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