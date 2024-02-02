В Новороссийске 3 февраля пройдет Всероссийская акция «Бескозырка»

Патриотическая акция пройдет уже в 56 раз. Она посвящена 81-й годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая Земля».

С крейсера «Михаил Кутузов» в 12:00 будет произведен «выстрел памяти», в память об участниках десантной операции под командованием майора Цезаря Куникова, проходившей на берегах Цемесской бухты ночью с 3 на 4 февраля 1943 года.

В городе-герое на время проведения акции «Бескозырка» усилят меры безопасности. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка объекты проведения мероприятий и прилегающие к ним территории обследуют при помощи служебных собак и спецсредств. Охранять порядок будут более 300 полицейских, казаков, народных дружинников и сотрудников охранных предприятий. Определены места парковки транспорта, а также основные и запасные маршруты движения.

На время проведения акции «Белые чайки» с 12:00 перекроют движение по проспекту Ленина от улицы Снайпера Рубаха до улицы Молодежной.

С 14:00 до 21:00 изменят маршруты автобусов, следующих из центра города в Южный район. Автобусы поедут по улицам Революции 1905 года и Дзержинского, а также проспекту Дзержинского и далее — по маршруту. В сторону центра города по проспекту Дзержинского, улицам Дзержинского и Исаева, и далее по маршруту.

Кроме того, новороссийцы могут зажечь в этот день свечу в память о тех, кто погиб, защищая город. Чтобы принять участие в акции «Свеча в окне», надо зажечь свечу 3 февраля в 18:00 часов и поставить на подоконник, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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