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В Новороссийске 3,5 тыс. человек проведут ночь без воды из-за аварии

Происшествия
10.11.2022 21:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-3-5-tys-chelovek-provedut-noch-bez-vody-iz-za-avarii
В Новороссийске 3,5 тыс. человек проведут ночь без воды из-за аварии
Фото RonPorter, pixabay.com

Авария на водоводе на улице Видова в районе дома № 169 произошла вечером 10 ноября. В 21:00 специалисты приступили к ремонтным работам.

В настоящее время без воды находятся жители домов в селе Цемдолина и в 13 микрорайоне. Также в зону отключения попали дома от Анапского шоссе, 108 до улицы Индустриальной, дома от улицы Тобольской до Видова 179, Царское село, Анапское шоссе 39/1, 39д, 39е, 39г, 39в, 41п, 41н (корпуса 1, 2), 41а, Индустриальная 1 (корпуса 1-7), 3, 3а, 5, 5а. Всего там живут 3 тыс. 500 человек.

Подачу воды в штатном режиме планируют возобновить утром 11 ноября.

Для жителей по заявкам организуют подвоз воды. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, сообщает МУП «Водоканал» город Новороссийск в Telegram.

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