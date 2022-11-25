В Новороссийске 28 ноября пройдет финал конкурса поваров

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Конкурс «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья Chefs&Juniors-2022» пройдет в ресторане «Винотеррия» в хуторе Семигорском совместно с Гильдией шеф-поваров Черноморского побережья.

В отборочном туре в феврале приняли участие 19 команд из техникумов и колледжей Геленджика, Крымска, Новороссийска и Анапы. В каждой команде по два участника. Они представили жюри домашнюю заготовку — холодную закуску.

В финал вышли только семь пар. У каждой команды будет куратор — шеф-повар или су-шеф знаковых ресторанов края. Участникам нужно будет приготовить одно горячее блюдо на кухне ресторана, используя обязательные ингредиенты из списка и специальный продукт. Его конкурсанты узнают только перед началом программы.

На подготовку рабочего места командам дается по 5 минут, на приготовление трех порций блюда — не более часа. В презентации участники должны будут объяснить выбор горячего, методики, как связаны между собой ингредиенты и историю создания блюда.

Критерии оценки — вкусовые качества, методика, презентация, гигиена и организация места, рациональное использование продуктов, а также использование всех обязательных ингредиентов.

Важная особенность конкурса — современное оснащение. На кухне установят камеры — болельщики, представители СМИ и члены жюри смогут наблюдать за процессом приготовления в реальном времени. Эксперт в зале будет комментировать трансляцию, отмечать сложные методики, а также общаться с конкурсантами и шеф-кураторами.

Помимо ценных призов, участники получают возможность показать свой профессионализм шеф поварам. За три года конкурс стал ярмаркой вакансий, где наиболее талантливых студентов могут заметить и пригласить для сотрудничества.

Члены жюри — почетный член Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Александр Шеремет, президент Гильдии Евгений Вийтык, шеф-ресторатор, бренд-шеф ресторана «Моне» Евгений Козубов, бренд-шеф The Atelier (Волгоград), представитель Санкт-Петербургской кулинарной школы Михаил Щетинин, бренд-шеф «Мадьяр Коллекшен» Ариша Задунайская, вице-президент Северо-Кавказской Ассоциации Кулинаров Сурен Дадашян бренд-шеф компании «Kashalot project» Олег Побоев, шеф-повар ресторана Мамай-Кале (Сочи) Андрей Кошкодан, шеф-повар ресторана «Онегин Дача» (г. Ростов-на-Дону) Игорь Савинов, бренд-шеф «ЦВТ Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский.

Увидеть конкурс могут все желающие — вход свободный и бесплатный, но стоит заранее забронировать место в ресторане. Сбор участников в 9:00, регистрация — в 9:30. Конкурс начнется в 10:00.

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