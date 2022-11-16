Кондратьев наградил победителей X краевого конкурса «Сделано на Кубани»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году лучшими в области качества признали 117 предприятий Кубани. С победителями конкурса встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что за все время победителями конкурса «Сделано на Кубани» уже стали около 500 предприятий. В этом году в конкурсе победили 117 предприятий. Более 3 тыс. товаров получили знак качества «Сделано на Кубани».

«Покупатели ищут продукты с таким знаком на полках в магазинах, на них всегда особый спрос. И это не просто логотип на упаковке. Он обязывает вас каждый день соответствовать стандартам качества и безопасности продукции», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что перед местными производителями открываются новые возможности в сфере импортозамещения. Производители могут воспользоваться мерами поддержки. Для обладателей знака «Сделано на Кубани» существует эффективная система преференций. Так, Фонды микрофинансирования и развития промышленности выдали обладателям знака качества более 1,5 млрд рублей по сниженным ставкам.

«Мы будем улучшать меры поддержки и в дальнейшем, вести взвешенную политику, направленную на насыщение рынка края и страны отечественной продукцией самого высокого качества. Нам нужны не декларативные, а реальные результаты», — отметил губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в свою очередь отметил, что за пять лет конкурс доказал свою состоятельность. По его словам, ЗСК делает все для развития экономики региона, депутаты готовы поддерживать бизнес-инициативы.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал о существующих мерах поддержки. По его словам, в прошлом году общий объем всех мер поддержки превысил 30 млрд рублей. В прошлом году Фонд развития промышленности выдал займов на 888 млн рублей. В этом году показатели увеличили в 2,5 раза и к ноябрю выдали почти 2,2 млрд рублей. Это рекордная сумма для краевого Фонда микрофинансирования.

После этого Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили победителей конкурса дипломами. За 5 лет краевые фонды оказали 1 тыс. 61 меру поддержки 231 предприятию-победителю конкурса. Знаком качества «Сделано на Кубани» отмечены 1 тыс. 57 товаров 274 краевых производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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