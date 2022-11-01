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В Краснодаре 33 предприятия получили знак качества «Сделано на Кубани»

Экономика
01.11.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-33-predpriyatiya-poluchili-znak-kachestva-sdelano-na-kubani
В Краснодаре 33 предприятия получили знак качества «Сделано на Кубани»
Фото product-of-kuban.ru

Всего в 10 юбилейном конкурсе за право обладания знаком качества Кубани боролись 125 организаций.

Победители смогут размещать знак на упаковке своей продукции. Также для компаний доступны отдельные преимущества и льготы, например, микрозаем «Сделано на Кубани» с низкой процентной ставкой.

Впервые конкурс провели в 2018 году. Всего по итогам 10 конкурсов знак качества «Сделано на Кубани» получили 88 предприятий Краснодара. Полный перечень товаров можно посмотреть на официальном сайте конкурса, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: победителями конкурса «Сделано на Кубани» стали 117 предприятий.

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