В Краснодаре 33 предприятия получили знак качества «Сделано на Кубани»
Экономика
01.11.2022 17:25
Всего в 10 юбилейном конкурсе за право обладания знаком качества Кубани боролись 125 организаций.
Победители смогут размещать знак на упаковке своей продукции. Также для компаний доступны отдельные преимущества и льготы, например, микрозаем «Сделано на Кубани» с низкой процентной ставкой.
Впервые конкурс провели в 2018 году. Всего по итогам 10 конкурсов знак качества «Сделано на Кубани» получили 88 предприятий Краснодара. Полный перечень товаров можно посмотреть на официальном сайте конкурса, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: победителями конкурса «Сделано на Кубани» стали 117 предприятий.
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