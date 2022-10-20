Победителями конкурса «Сделано на Кубани» стали 117 предприятий

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На десятый, юбилейный конкурс кубанские производители подали рекордное число заявок — более 350 от 125 предприятий. Победителями конкурса «Сделано на Кубани» стали 117 организаций. Знаком качества отметили 322 товара.

По словам главы краевого департамента потребсферы Романа Куринного, знак «Сделано на Кубани» помогает и покупателям, и производителям.

«Первым он помогает выделить местную продукцию из множества товаров на полках магазинов. Люди уже хорошо знают этот бренд и уверены, что им отмечены только качественные, безопасные товары. Производители заинтересованы в получении знака, так как могут рассчитывать на систему преференций и льгот», — сказал глава ведомства.

По его словам, самая востребованная мера поддержки среди производителей-участников конкурса — это льготные займы. С 2018 года 204 компании получили более 900 субсидий и других мер поддержки. Обладатели знака «Сделано на Кубани» могут получить бесплатные услуги по продвижению своих товаров, поставке их на экспорт, выходу на маркетплейсы, разработку сайтов и маркетинговые услуги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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