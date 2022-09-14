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На юбилейный конкурс «Сделано на Кубани» поступило рекордное число заявок

Экономика
14.09.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-yubilejnyj-konkurs-sdelano-na-kubani-postupilo-rekordnoe-chislo-zayavok
Видео канала «Кубань 24»

На 10-й конкурс «Сделано на Кубани» 125 организаций со всего края подали более 350 анкет.

Для участия в конкурсе заявили товары во всех номинациях: продовольственные, непродовольственные и технические — от продуктов питания до сельхозоборудования.

Знак качества «Сделано на Кубани» учредили по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в 2017 году. Предприниматели-победители конкурса, помимо престижа, получают возможность взять заем в Фонде микрофинансирования края под 1% годовых.

Читайте также: виноделы края подтвердили соответствие продукции знаку качества «Сделано на Кубани».

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