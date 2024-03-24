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В Новороссийске 27 марта во время учений на военно-морской базе включат сирены

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-27-marta-vo-vremya-uchenij-na-voenno-morskoj-baze-vklyuchat-sireny
В Новороссийске 27 марта во время учений на военно-морской базе включат сирены
В Новороссийске 27 марта во время учений на военно-морской базе включат сирены

Учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пройдут 27 марта с 10:00 до 18:00.

Для выполнения совместных задач при проведении учений по ликвидации последствий ЧС на территории Новороссийской военно-морской включат сиренные речевые установки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения с двукратным включением сигнала «Внимание! Всем!», сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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