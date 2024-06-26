В Новороссийске 27 июня проведут эвакуацию в «Красной площади» и морские учения

По данным МЦУ Новороссийска, 27 июня с 21:00 до 23:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории морского порта.

В ходе проведения учения будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Кроме того, 27 июня в 10:00 в торговом комплексе «Красная площадь» будут проводить плановое учебно-тренировочное занятие с эвакуацией всего персонала и посетителей. Жителей просят сохранять спокойствие, сообщил заместитель мэра Новороссийска Александр Яменсков.

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