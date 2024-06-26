Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске 27 июня проведут эвакуацию в «Красной площади» и морские учения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-27-iyunya-provedut-evakuatsiyu-v-krasnoj-ploshhadi-i-morskie-ucheniya
В Новороссийске 27 июня проведут эвакуацию в «Красной площади» и морские учения
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По данным МЦУ Новороссийска, 27 июня с 21:00 до 23:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории морского порта.

В ходе проведения учения будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Кроме того, 27 июня в 10:00 в торговом комплексе «Красная площадь» будут проводить плановое учебно-тренировочное занятие с эвакуацией всего персонала и посетителей. Жителей просят сохранять спокойствие, сообщил заместитель мэра Новороссийска Александр Яменсков.

Читайте также: жители Краснодара пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях