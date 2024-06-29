В Новороссийске 22-летний парень избил прохожего и забрал телефон

В полицию обратился пострадавший мужчина и сообщил о том, что на улице на него напал неизвестный, избил и отобрал мобильный телефон.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Возбудили уголовное дело о разбое. На период следствия подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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