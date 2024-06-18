В Краснодаре задержали приезжего, который с ножом напал на офис микрозаймов

Днем в офис микрофинансовой организации ворвался пьяный мужчина в маске и перчатках и напал на сотрудницу.

Нападавший угрожал женщине ножом, пострадавшая испугалась и отдала грабителю 50 тыс. рублей, после чего скрылся. Нападавшим оказался 24-летний приезжий из Крыма, его задержали в Краснодаре.

В отделе полиции мужчина рассказал о том, что совершил преступление под действием алкоголя. Также злоумышленник сказал, что купил маску и перчатки в аптеке. По его словам, он забрал деньги в офисе микрозайма, переоделся, выбросил старую одежду и уехал. В Краснодаре, по словам мужчины, он снял сначала гостиницу, а затем арендовал квартиру. Задержанный также заявил о том, что раскаивается в своем поступке.

Возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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