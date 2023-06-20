В Новороссийске 22 июня стартует патриотический марафон «Кавказский рубеж — 2023»

Марафон посвящен 80-й годовщине завершения битвы за Кавказ. В начале мероприятия откроют маршрут «Новороссийский рубеж».

Протяженность маршрута — 24 км. Он проходит через Новороссийск и Крымский район. В маршрут входят знаковые места линии обороны — памятники «Расстрелянный вагон», «Рубеж обороны», «Братская могила на высоте 532 м», «89-й армянской стрелковой дивизии» и другие.

«Маршрут уже паспортизирован и внесен в соответствующий реестр. Гиды могут работать на нем и водить группы туристов. Важно сохранять и передавать память о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне подрастающему поколению», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

В Новороссийске в акции примут участие около 3 тыс. школьников и студентов. В рамках марафона проведут кинолекции, викторины, состоятся встречи с писателями. Мероприятия продлятся до 9 октября.

Всего в марафоне примут участие девять регионов России. Главным событием станет экспедиция «Кавказский рубеж — 2023». Он объединит девять российских субъектов: Кубань, Ставрополье, Карачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию, Адыгею, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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