Минобороны РФ запустило портал, посвященный воздушным боям в небе над Кубанью в годы войны

Тематический мультимедийный раздел, созданный Министерством обороны, получил название «В небе над Кубанью ковалась Победа».

На интернет-портале представлена информация о воздушных боях в небе над Кубанью в годы Великой Отечественной войны, предоставленная Центральным архивом военного ведомства.

На интернет-ресурсе можно найти информацию о летчиках-героях, отличившихся в боях за Кубань и схемы воздушных боев.

«С апреля по июнь 1943 года на Кубани широкий размах приняли боевые действия авиации обеих воюющих сторон. В результате в небе над Кубанью разыгралась крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны», — говорится на портале.

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