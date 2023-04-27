На площадь перед аэропортом Краснодара вернули макет советского самолета ПО-2

Макет легендарного самолета установили возле памятника Евдокии Бершанской. Его традиционно убирают в ангар с наступлением холодов и возвращают на привокзальную площадь аэропорта Краснодара.

Сотрудники воздушной гавани отмечают, что установка макета ПО-2 — этой очень сложный и длительный процесс. Его готовят к выкатке, крепят ограждения и оба крыла, штрихуют даже малейшие изъяны, а затем тщательно выбирают место возле памятника Бершанской. Там он простоит до октября.

«Привокзальная площадь сразу преображается, вокруг самолета постоянно дежурят зеваки, желающие изучить или сфотографироваться», — говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Краснодар.

Воздушная гавань Краснодара, как и 10 других аэропортов на юге и в центральной полосе России, приостановила работу с 24 февраля 2022 года.

ПО-2 — советский многоцелевой биплан, разработанный в 1927 году под руководством Николая Поликарпова. Его серийно выпускали до 1953 года. Всего построили около 33 тыс. самолетов ПО-2.

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