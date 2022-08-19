В Новороссийске 21 августа из-за съемок фильма ограничат проезд по проспекту Ленина

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение на проспекте Ленина ограничат с 18:00 до 18:30 от дома № 56 до дома № 93А. Это связано с проведением съемок кинофильма.

Жителей и гостей Новороссийска попросили планировать маршруты поездок в этот день с учетом ограничений, сообщает пресс-служба Управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

Какой фильм будут снимать на проспекте Ленина вечером 21 августа, пока не сообщается.

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