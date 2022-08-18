В Новороссийске 20 августа пройдет благотворительный забег ко Дню бездомных животных

В Новороссийске 20 августа пройдет благотворительный забег ко Дню бездомных животных

Мероприятие пройдет в парке им. Фрунзе. Начало в 19:00. В благотворительном забеге смогут принять участие все желающие.

Участники забега, посвященного Всемирному дню бездомных животных, смогут помочь фонду помощи кормом и медицинскими принадлежностями, получив за это светящиеся браслеты.

Организаторы также подготовят выставку фотографий питомцев фонда и игровую программу для детей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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