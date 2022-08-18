Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске 20 августа пройдет благотворительный забег ко Дню бездомных животных

Общество
18.08.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-20-avgusta-projdet-blagotvoritelnyj-zabeg-ko-dnyu-bezdomnyh-zhivotnyh
В Новороссийске 20 августа пройдет благотворительный забег ко Дню бездомных животных
В Новороссийске 20 августа пройдет благотворительный забег ко Дню бездомных животных

Мероприятие пройдет в парке им. Фрунзе. Начало в 19:00. В благотворительном забеге смогут принять участие все желающие.

Участники забега, посвященного Всемирному дню бездомных животных, смогут помочь фонду помощи кормом и медицинскими принадлежностями, получив за это светящиеся браслеты.

Организаторы также подготовят выставку фотографий питомцев фонда и игровую программу для детей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: животных из притравочной станции под Краснодаром отправили на реабилитацию в Петербург.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  2. Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
  3. В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В станице Елизаветинской под Краснодаром до 6 сентября дважды в неделю будут отключать свет
  6. В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Прямой эфир
Мы в соцсетях