В Новороссийске 18 июля пройдут вечерние учения со стрельбами
Общество
17.07.2024 15:55
Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы с 21:00 до 23:00 проведут в акватории морского порта тренировочные стрельбы.
Военные отработают на практике действия для отражения нападения безэкипажных катеров и беспилотников.
В ходе учений в том числе отработают практические стрельбы из артиллерийской установки, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.
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