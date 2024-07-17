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В Новороссийске 18 июля пройдут вечерние учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-18-iyulya-projdut-vechernie-ucheniya-so-strelbami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Новороссийске 18 июля пройдут вечерние учения со стрельбами
Фото управления курортов и туризма Новороссийска

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы с 21:00 до 23:00 проведут в акватории морского порта тренировочные стрельбы.

Военные отработают на практике действия для отражения нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

В ходе учений в том числе отработают практические стрельбы из артиллерийской установки, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

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