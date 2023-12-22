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В Новороссийске 16-летняя девушка устроила аварию на мотоцикле без номеров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-16-letnyaya-devushka-ustroila-avariyu-na-mototsikle-bez-nomerov
В Новороссийске 16-летняя девушка устроила аварию на мотоцикле без номеров
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 21 декабря около 20:20 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 16-летняя девушка ехала в сторону поселка Владимировка на мотоцикле. При перестроении она не уступила дорогу автомобилю Mitsubishi и столкнулась с ним.

В результате ДТП девушка получила различные травмы, ее госпитализировали. В отношении нее составили ряд протоколов, в том числе за управление мотоциклом без номеров и водительских прав. Мотоцикл поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

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