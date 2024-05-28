В Новороссийске 15 лет колонии дали мужчине, больше года насиловавшему дочь

Ленинский районный судом Новороссийска признал местного жителя виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери.

По данным следствия в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года мужчина, находясь в арендованной квартире в Новороссийске в состоянии алкогольного опьянения совершал в отношении своей несовершеннолетней дочери преступления сексуального характера. Судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд проходил в закрытом режиме. Мужчина признан виновным. , Его приговорили к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на три года и лишению права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 18 лет. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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