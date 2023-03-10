В Новороссийске 11 и 12 марта частично ограничат проезд из-за съемок фильма
Общество
10.03.2023 16:29
Ограничения введут 11 марта с 5:00 до 20:00 и 12 марта с 05:00 до 17:00.
Запретят парковку и ограничат движение 11 марта по улице Новороссийской Республики на участке от Советов до Мира. На следующий день — по улице Новороссийских Партизан от Советов до набережной Адмирала Серебрякова, сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.
В мэрии интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что в городе снимают фильм «Ненормальный».
Местные СМИ ранее сообщали, что ради съемок фильма в одном из дворов снесли детскую площадку. Фильм расскажет о жизни мальчика с редким генетическим заболеванием, которое облегчает музыка.
Читайте также: ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля.
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