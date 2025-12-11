В Новороссийске 11 декабря проведут очередные учения по отражению атаки БПЛА

Учения в акватории морского порта Новороссийск пройдут в четверг с 10:00 до 12:00.

Силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Военные выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Во время проведения учений запрещается выходить в море на любых маломерных судах и плавсредствах. В том числе на судах, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных катерах, спортивных парусных яхтах, а также надувных плавсредствах, виндсерфах и сапбордах.

Любые виды подводных работ и водолазные спуски запрещены даже с берега, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

