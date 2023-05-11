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В Новороссийске 10 мая вновь откопали проран для рыбы в Суджукской лагуне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-10-maya-vnov-otkopali-proran-dlya-ryby-v-sudzhukskoj-lagune
В Новороссийске 10 мая вновь откопали проран для рыбы в Суджукской лагуне
Фото t.me/sudlaguna

Проран, соединяющий Черное море и Суджукскую лагуну, необходим для водообмена лагуны и миграции черноморской рыбы из моря.

После шторма его заносит галькой. Из-за этого рыба в водоеме оказывается заблокирована и не может выйти в море. Вечером 10 мая проран вновь откопали.

«Для мальков это шанс на жизнь — они могут войти в лагуну на нагул. Спасибо тем, кто это сделал», — сообщает Telegram-канал «Суджукская лагуна #битвазапроран».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее проран вручную практически ежедневно откапывали местные экоактивисты при помощи «дежурной» лопаты. Однако в последнее время они перестали это делать. При этом 20 апреля оказалось, что проран снова открыт. Кто его раскопал пока остается загадкой. Местные волонтеры заявили, что не причастны к этому.Еще в 2020 году суд постановил, что ширина прорана на Суджукской косе должна быть не менее 30 м.

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